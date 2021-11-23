Kütahya'da bir araçtan 240 kilo kaçak tütün çıktı - Haberler
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Kütahya'da bir araçtan 240 kilo kaçak tütün çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kütahya'da bir araçtan 240 kilo kaçak tütün çıktı

Kütahya'da polisin bir araçta yaptığı aramada, 240 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da polisin bir araçta yaptığı aramada, 240 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gaybiefendi Mahallesi Çinigar Caddesi üzerinde bulunan sürücülüğünü S. A. isimli şahsın yaptığı bir araçta yapılan aramada, bin gramlık paketler halinde 240 paket (240 kilogram) bandrolsüz sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. - KÜTAHYA

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