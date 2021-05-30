Kütahya'da bir araçta uyuşturucu ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kütahya'da bir araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da bir araçta uyuşturucu ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da Yunus Timleri'nce durdurulan bir araçta yapılan aramada, 2,77 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kütahya'da Yunus Timleri'nce durdurulan bir araçta yapılan aramada, 2,77 gram metamfetamin ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri'nce Vefa Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda durdurulan araç içerisinde yapılan aramada M.D. (47) isimli şahsa ait 2,77 gram metamfetamin ve 1 adet narkotik madde içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.D., gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Taksim'in göbeğinde tekme ve yumruklar havada uçuştu! Ancak özel harekat ayırabildi
Taksim'in göbeğinde tekme ve yumruklar havada uçuştu! Ancak özel harekat ayırabildi
Gözü dönmüş koca, iki çocuğunun annesini 25 bıçak darbesiyle öldürdü
Gözü dönmüş koca, iki çocuğunun annesini 25 bıçak darbesiyle öldürdü
Artan ihbarlar ekipleri harekete geçirdi! Otobanda aşk vaadiyle dolandırıcılık yapan çeteye şafak baskını
Artan ihbarlar ekipleri harekete geçirdi! Otobanda aşk vaadiyle dolandırıcılık yapan çeteye şafak baskını
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Antony Blinken İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Demet Özdemir İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Arda Turan Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kütahya'da bir araçta uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.05.2021 14:24:49. #1.13#

title