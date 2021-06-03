Kütahya'da bir araçta ruhsatsız tüfek ele geçirildi
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Kütahya'da bir araçta ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Kütahya'da bir araçta ruhsatsız tüfek ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir araçta yapılan aramada, 1 ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 25 fişek ele geçirildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir araçta yapılan aramada, 1 ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 25 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesinde A.Y. (31) isimli şahsa ait araçta yapılan aramada, 1 adet namlu ve kundak boyunun kısaltıldığı ve dipçik kısmının iptal edilerek sonradan kabze yapılarak standart dışı hale getirilen tüfek ile bu tüfeğe ait 25 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Y. gerekli işlemler için Polis Merkezine teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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