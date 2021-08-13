Kütahya'da bir araçta bulundurma ruhsatlı tabanca ve uyuşturucu hap ele geçirildi

Kütahya'da bulundurma ruhsatlı tabancasını aracında taşıyan ve uyuşturucu hap bulunduran şahıs gözaltına alındı.

Kütahya'da bulundurma ruhsatlı tabancasını aracında taşıyan ve uyuşturucu hap bulunduran şahıs gözaltına alındı.

Motosikletli Polis Timlerince Dumlupınar Mahallesinde yapılan çalışmalar neticesinde, E.Y. (28) isimli şahsın sevk ve idaresindeki araçta yapılan aramada, 1 adet bulundurma ruhsatlı tabanca, 215 fişek, 2 şarjör ve uyuşturucu 10 Lyrica hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı