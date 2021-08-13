Kütahya'da bir araçta bulundurma ruhsatlı tabanca ve uyuşturucu hap ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kütahya'da bir araçta bulundurma ruhsatlı tabanca ve uyuşturucu hap ele geçirildi

Kütahya'da bir araçta bulundurma ruhsatlı tabanca ve uyuşturucu hap ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da bulundurma ruhsatlı tabancasını aracında taşıyan ve uyuşturucu hap bulunduran şahıs gözaltına alındı.

Kütahya'da bulundurma ruhsatlı tabancasını aracında taşıyan ve uyuşturucu hap bulunduran şahıs gözaltına alındı.

Motosikletli Polis Timlerince Dumlupınar Mahallesinde yapılan çalışmalar neticesinde, E.Y. (28) isimli şahsın sevk ve idaresindeki araçta yapılan aramada, 1 adet bulundurma ruhsatlı tabanca, 215 fişek, 2 şarjör ve uyuşturucu 10 Lyrica hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

Kütahya'da bir araçta bulundurma ruhsatlı tabanca ve uyuşturucu hap ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bursa'da 3 gün içerisinde 2 farklı noktada bulunan cesetlerin sırrı çözüldü
Bursa'da 3 gün içerisinde 2 farklı noktada bulunan cesetlerin sırrı çözüldü
Son dakika! Silah sesine uyanan bina sakinlerine şok
Son dakika! Silah sesine uyanan bina sakinlerine şok
Evini ateş verdikten sonra kapıyı kilitleyip çıkan şahıs gözaltına alındı
Evini ateş verdikten sonra kapıyı kilitleyip çıkan şahıs gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Mahmut Özer Mehmet Şimşek Meral Akşener
Magazin Ece Üner Deniz Akkaya Haluk Levent Mohammed Al Saloussi
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Fatih Terim Taylan Antalyalı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kütahya'da bir araçta bulundurma ruhsatlı tabanca ve uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 22:36:16. #1.14#

title