Kütahya'da bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Kütahya'da bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kütahya'da bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da Yunus Timlerince durdurulan araçta 1 adet ruhsatsız tabanca, 38 adet fişek ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Kütahya'da Yunus Timlerince durdurulan araçta 1 adet ruhsatsız tabanca, 38 adet fişek ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timlerince M.Akif Ersoy Mahallesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 38 Adet fişek ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü Y.A. (35) Polis Merkezine teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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