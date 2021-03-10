Kütahya'da bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kütahya'da durdurulan bir araçta ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.

Kütahya'da durdurulan bir araçta ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi'nde durdurulan B.P. isimli şahsın sevk ve idaresindeki araçta yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheli B.P. Polis Karakoluna teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı