Kütahya'da bir araçta kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi
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Kütahya'da bir araçta kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi

Kütahya'da bir araçta kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da Yunus Timlerince bir araçta yapılan aramada, kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.

Kütahya'da Yunus Timlerince bir araçta yapılan aramada, kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesinde yapılan çalışmalar sonucunda M.E.D. (33) isimli şahsa ait araç aramasında 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca ve bu tabancaya ait 6 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.E.D. gerekli işlemler için Polis Merkezine teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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