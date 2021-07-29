Kütahya'da bir araçta 6 bin adet makaron ele geçirildi
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Kütahya'da bir araçta 6 bin adet makaron ele geçirildi

Kütahya'da bir araçta 6 bin adet makaron ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da durdurulan bir araçta yapılan aramada, paket ve şeffaf poşet içerisinde 6 bin adet içerisi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kütahya'da durdurulan bir araçta yapılan aramada, paket ve şeffaf poşet içerisinde 6 bin adet içerisi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Motosikletli Polis Timlerince Mecidiye Mahallesi Telsiz Sokak üzerinde durdurulan sürücülüğünü H. I. isimli şahsın yaptığı araçta yapılan aramada, araçta bulunan paket ve şeffaf poşet içerisinde, toplam 6 bin adet (dal) içerisine kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da bir araçta 6 bin adet makaron ele geçirildi - Haberler
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