Kütahya'da bir araçta 500 gram metamfetamin ele geçirildi
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Kütahya'da bir araçta 500 gram metamfetamin ele geçirildi

Kütahya'da bir araçta 500 gram metamfetamin ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Kütahya'da polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Afganistan uyruklu A. Q.W.'nün bulunduğu otomobil il girişinde bulunan polis uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada 500 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Şüpheli A. Q.W. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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