Kütahya'da bir araçta 450 gram kubar esrar ele geçirildi
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Kütahya'da bir araçta 450 gram kubar esrar ele geçirildi

Kütahya'da bir araçta 450 gram kubar esrar ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Gediz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, 450 gram kubar esrar ele geçirildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, 450 gram kubar esrar ele geçirildi.

Kütahya il Jandarma Komutanlığı ve Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, bir araçta yapılan arama neticesinde, 450 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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