Kütahya'da bir araçta 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Kütahya'da bir araçta 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

14.03.2021 18:40 | Son Güncelleme: 14.03.2021 18:45
Kütahya'da bir araçta 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kütahya-Afyonkarahisar yolunda polis tarafından durdurulan bir araçta 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kütahya-Afyonkarahisar yolunda polis tarafından durdurulan bir araçta 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Silah Ticareti Yapmak suçunun önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Kütahya-Afyonkarahisar yolu Plaka Takip Sistemi (PTS) noktasına gelen sürücülüğünü M.G. isimli şahsın yaptığı araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada, 3 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet şarjör ve 16 adet dolu fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.G. hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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