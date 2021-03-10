Kütahya'da bir araçta 10 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Kütahya'da bir araçta yapılan aramada, içerisine kıyılmış tütün doldurulmuş kaçak 10 bin adet makaron ele geçirildi.

Kütahya'da bir araçta yapılan aramada, içerisine kıyılmış tütün doldurulmuş kaçak 10 bin adet makaron ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekiplerince il merkezi Akkent Mahallesi Turgutlar yolu üzerinde durdurulan araçta yapılan aramada, içi tütün ile doldurulmuş kaçak toplam 10 bin adet makaron ele geçirildi.

Araç sürücüsü S.A. hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan yasal işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı