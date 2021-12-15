Kütahya'da bir ağacın gövdesinde çıkan mantarlar şaşırttı - Haberler
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Kütahya'da bir ağacın gövdesinde çıkan mantarlar şaşırttı

Kütahya'da bir ağacın gövdesinde çıkan mantarlar şaşırttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya şehir merkezindeki bir sitenin bahçesinde bulunan ağacın gövdesinde, kendiliğinden ortaya çıkan mantarlar ilginç bir görüntü oluşturdu.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya şehir merkezindeki bir sitenin bahçesinde bulunan ağacın gövdesinde, kendiliğinden ortaya çıkan mantarlar ilginç bir görüntü oluşturdu.

Son yağışlar ile birlikte kendini göstermeye başlayan mantarlardan bir bölümü 30 Ağustos Mahallesi Azot Lojmanları Zafer Spor Kulübü Derneği bahçesindeki bir ağacın gövdesinde çıktı. Ağacın gövdesinde toplu halde çıkan onlarca yenilmeyecek durumdaki mantarlar görenleri şaşırttı.

Ağacın gövdesindeki mantarları gören site sakinleri mantar selfisi çekmekten geri kalmadılar.

(Hüseyin Efe-İHA)

Kütahya'da bir ağacın gövdesinde çıkan mantarlar şaşırttı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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