Kütahya'da binanın çatı katında saklanan FETÖ şüphelisi yakalandı
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Kütahya'da binanın çatı katında saklanan FETÖ şüphelisi yakalandı

18.03.2021 14:55 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:07
Kütahya'da binanın çatı katında saklanan FETÖ şüphelisi yakalandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan zanlı gözaltına alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, örgüte ait kapatılan yurtlarda yöneticilik yaptığı belirtilen Sinan E'nin (41), Durak Mahallesi'ndeki apartmanın çatı katında saklandığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, zanlıyı söz konusu adreste yakaladı.

Evde yapılan aramalarda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda kitap, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelinin anne ve babasının da aynı apartmandaki dairede ikamet ettiği, çatı katının yaşanılabilir hale getirildiği belirlendi.

Gözaltına alınan Sinan E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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