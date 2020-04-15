Kütahya'da bin 400 kişiye seyahat izin belgesi verildi Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında şehirlerarası yolculukların kısıtlanmasının ardından Kütahya'da bugüne kadar toplam bin 400 kişi için seyahat izin belgesi düzenlendi.

Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında şehirlerarası yolculukların kısıtlanmasının ardından Kütahya'da bugüne kadar toplam bin 400 kişi için seyahat izin belgesi düzenlendi.

Çin'den tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs(Kovid-19) salgınının Türkiye'de daha fazla yayılmamasını engellemek amacıyla bir dizi tedbirler alınıyor. Bu kapsamda şehirlerarası otobüs seferleri 28 Mart itibariyle kısıtlandı. Bu tarihten sonra otobüs seferleri izne tabi tutulurken, gerekli şartları taşıyan yolculara da seyahat izin belgeleri verilmeye başlandı. 3 Nisan'da 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkışların kısıtlanmasıyla da şehirlerarası otobüs seferleri tamamen durduruldu.

Ancak şahsi araçlarıyla yolculuk yapmak isteyen ve mücbir sebep şartları taşıyan kişilere seyahat izin belgesi verilmeye devam ediliyor. Kütahya Valilik koordinasyonunda otogarda oluşturulan 'Seyahat izin kurulu' gelen her vatandaşı tek tek dinliyor. Şartları tutan vatandaşların müracaattan önce ateşleri ölçülüyor ve başvuruları alınıyor. Başvuruların alınmasının ardından gerekli şartları taşıyan vatandaşlara iller arası yolculuk yapabilmelerini sağlayacak 'Seyahat izin belgeleri' veriliyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA