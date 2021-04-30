Kütahya'da bıçaklı kavgada yaralanan 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Kütahya'da "omuz atma" meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bıçaklanarak yaralanan genç hayatını kaybetti.

Kütahya'da "omuz atma" meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bıçaklanarak yaralanan genç hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Atatürk Bulvarı'nda karşılaşan Kütahya Lisesi 12. sınıf öğrencisi İsmail Emeksiz (17) ile İlkay Burak M. (18) arasında "omuz atma ve yan bakma" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda İlkay Burak M, Emeksiz'i göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polise ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Emeksiz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin