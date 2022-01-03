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2 kişinin bıçaklı kavgası kamerada

Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'da aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan C.Y. ile R.D. çıkan kavgada bıçakla yaralandı.

KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'da aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan C.Y. ile R.D. çıkan kavgada bıçakla yaralandı. İkilinin bıçaklı kavgası güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam Servi Mahallesi Ethem Erdinç sokakta meydana geldi. Aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen C.Y. ile R.D. sokak üzerinde tartıştı. Çıkan kavgada birbirlerini bıçaklayan C.Y. ile R.D. yaralandı. Arkadaşlarının müdahalesi sonucu ayrılan 2 kişi ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk tedavilerinin ardından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, ikilinin bıçaklı kavgası bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


2 kişinin bıçaklı kavgası kamerada

2 kişinin bıçaklı kavgası kamerada

2 kişinin bıçaklı kavgası kamerada

2 kişinin bıçaklı kavgası kamerada

2 kişinin bıçaklı kavgası kamerada

2 kişinin bıçaklı kavgası kamerada

2 kişinin bıçaklı kavgası kamerada

2 kişinin bıçaklı kavgası kamerada

2 kişinin bıçaklı kavgası kamerada

2 kişinin bıçaklı kavgası kamerada

Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Son Dakika Haberleri

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