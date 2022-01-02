Kütahya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı - Haberler
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Kütahya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı KÜTAHYA Kütahya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da iki grup arasında bıçaklı Kavga : 1'i ağır 2 yaralı

KÜTAHYA Kütahya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre polise, Atatürk Bulvarı Ethem Erdinç Sokak'ta iki grubun kavga ettiği ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, kavgada bıçaklara yaralanan iki şahsa ilk müdahalelerini olay yerinde yaptı.

Bu arada, polis ile yaralı şahısların yakınları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

İsimleri açıklanmayan iki yaralı, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Suç aleti bir bıçak polis tarafından bulunurken, olayla alakalı geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kütahya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Kütahya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Kütahya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Kütahya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Kütahya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Kütahya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Kütahya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Kütahya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Kütahya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

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İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Son Dakika Haberleri

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