Kütahya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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Kütahya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'da iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan iki kişiden biri hayatını kaybetti.

Kütahya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
14.06.2020 16:57 | Son Güncelleme: 14.06.2020 17:00

Kütahya'da iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan iki kişiden biri hayatını kaybetti.

Gaybiefendi Mahallesi'nde iki grup arasında gürültü meselesinden çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada Metin Koyun (19) ile arkadaşı Enes İşsiz (21) bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan gençlerden Metin Koyun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavgaya karıştığı iddia edilen diğer gruptaki şüpheliler U.Y. ile E.İ, polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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