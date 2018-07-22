Kütahya'da Beton Mikseri ile Otomobil Çarpıştı: 9 Yaralı

Kütahya'da Beton Mikseri ile Otomobil Çarpıştı: 9 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu, 9 kişi yaralandı.

Kütahya'da Beton Mikseri ile Otomobil Çarpıştı: 9 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu, 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, G.G. yönetimindeki 43 LP 047 plakalı beton mikseri, Tavşanlı - Kütahya Çevre Yolu Kuruçay Kavşağı'nda S.T'nin kullandığı 43 FC 895 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobildeki aralarındaki çocuklarında olduğu 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servisi ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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