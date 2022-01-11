Kütahya'da beton asfalt çalışmaları

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da, Yenibosna Mahallesi ile Perli Mahallesi arasındaki yaklaşık 2 kilometrelik yolsa başlatılan beton asfalt çalışmalarında sona gelindi.

Sıcak asfalta göre yüzde 40 daha az maliyetli ve daha kalıcı olan beton asfalt uygulamaları hızla devam ediyor. İlki Enne Mahallesi'nde başlatılan beton asfalt uygulaması Yenibosna-Perli Mahallesi arasında sürüyor.

Yaklaşık 2 kilometre uzunlundaki iki mahalleyi ve şehir merkezini birbirine bağlayan yolda yapılan çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Perli Mahallesi'nden başlayarak Yenibosna Mahallesi'ne doğru ilerleyen beton asfalt çalışmasının bu hafta içinde tamamlanması planlanıyor. - KÜTAHYA

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