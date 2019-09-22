Kütahya'da "Beraber Yürüyelim" etkinliği

22.09.2019 15:30

Kütahya'da, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında "Beraber Yürüyelim" temalı yürüyüş düzenlendi.



Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonunca Kütahya Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleştirilen yürüyüş, Zafer Meydanı'na kadar sürdü.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıklı yaşam için farkındalık oluşturmak adına bu yürüyüşü organize ettiklerini söyledi.

Gayret, tüm katılımcılara teşekkür etti.



Her yaştan katılımcının olduğu yürüyüşe Kütahya Valisi Ömer Toraman ile Belediye Başkanı Alim Işık da katıldı.

Kaynak: AA