Kütahya'da Belediye ve İl Genel Meclisi Üyeleri Belirlendi

Kütahya'da 31 Mart Yerel Seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre Belediye Meclis üyelikleri ile İl Genel Meclisi üyeliklerine seçilen adaylar belirlendi.

Belirlenen sonuçlara göre; Belediye Meclisinde MHP çoğunluğu elde ederken, İl Genel Meclisinde ise çoğunluk AK Partide.

Kesin olmayan sonuçlara göre Alim Işık başkanlığındaki Kütahya Belediyesi Meclisindeki koltuk dağılımında da MHP çoğunluğu kazandı. Buna göre 14 MHP'li, 11 AK Partili ve 6 CHP'li üye mecliste görev yapacak.

Kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin Belediye Meclis Üyeleri; 1 - İlyas Sivri, 2- Mustafa Demirtaş, 3- Ruhsen Kumdalı, 4- Kemal Kayıhan, 5- Güler Ezgi Doğan Turan, 6- Erçin Açıkel.

AK Partinin Belediye Meclis Üyeleri; 1- Elif Demirelli, 2- Ercan Mercan, 3- Osman Zeybek, 4- Bilal Yurttaş, 5- Mehmet Naci Pekcan, 6- Sami Kaplan, 7- Hatice Yakar, 8- Selim Kaplan, 9- Ahmet Güven, 10- Mahmut Öztaş, 11- Dilek Aslan,

MHP'nin Belediye Meclis Üyeleri; 1- Salih Özden, 2-Serda Bal Yıldız, 3-Enver Erdoğan, 4-Yusuf Sökmen, 5- Ahmet Uluca, 6- Ahmet Acar, 7- Özgür Muslu,8- Mehmet Özkara, 9- Seda Sancaktar, 10- Abdullah Ertekin, 11- Melih Aslan, MHP Kontenjan Adayları; 1- İlyas Bahar, 2- Abdullah Damcı, 3- Süleyman Çankaya.

"İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİ"

İl Genel Meclisi Üyeliklerinde ise yine kesin olmayan sonuçlara göre; Merkezde 3 AK Parti, 3 MHP ve 1 CHP adayı seçildi. AK Parti'den Musa Yılmaz, Aynur Koçuk Mercan, Muammer Özcura seçilirken; MHP'den Ömer Aşman, Osman Güngör, Ahmet Atay ve CHP'den de Nihat Sargın İl Genel Meclis üyesi seçildi.

İlçelerde ise; Aslanapa 1 AK Parti, 1 MHP adayı, Altıntaş 2 AK Parti adayı, Dumlupınar 1 AK Parti 1 MHP adayı, Tavşanlı'da 4 AK Parti 1 Saadet Partisi adayı, Domaniç'te 1 AK Parti 1 MHP adayı, Emet'te 2 AK Parti, Hisarcık 2 AK Parti, Çavdarhisar'da 1 AK Parti, 1 MHP adayı, Gediz'de 2 AK Parti 1 MHP adayı, Şaphane'de 2 AK Parti adayı, Pazarlar'da 2 AK Parti adayı ve Simav'da da 4 AK Parti adayı İl Genel Meclisi üyeliklerine seçildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA