Kütahya'da belediye hizmetleri aksamadan devam ediyor
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Kütahya'da belediye hizmetleri aksamadan devam ediyor

Kütahya'da belediye hizmetleri aksamadan devam ediyor
Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan - Haberler | Güncel

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, "tam kapanma" sürecinde belediye birimlerinin çalışmalara aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, "tam kapanma" sürecinde belediye birimlerinin çalışmalara aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan süreçte belediye hizmetlerini aksatmadıklarını söyledi.

Kütahya Belediyesi olarak bu kapanma sürecinde tüm birimlerin faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Işık, "Vatandaşlarımızın endişeye kapılmasına gerektirecek hiçbir durum söz konusu değildir. Sokaktaki hayvanımızdan, çöplerin toplanmasına, patlayan su hattının tamirine kadar tüm ekiplerimiz nöbet usulü ile çalışmalarını sürdüreceklerdir. Özellikle ulaşımda minimum sayı ile vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanacaktır. Belediyemizin tüm hizmet müdürlükleri hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor. Belediyenin çalışmaları ile ilgili herhangi bir endişeye yer yoktur." diye konuştu.

Işık, kapanmayı fırsata çevirdiklerini, kentin muhtelif yerlerinde asfaltlama ile park ve bahçelerin bakım çalışmalarının daha kolay sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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