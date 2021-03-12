Kütahya'da "Bayrak" konulu fotoğraf sergisi açıldı
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Kütahya'da "Bayrak" konulu fotoğraf sergisi açıldı

12.03.2021 13:29 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:34
Kütahya'da

Kütahya'da, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla "Bayrak" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Kütahya'da, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla "Bayrak" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Kütahya Belediyesi ve Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği iş birliğiyle düzenlenen sergide, dernek üyelerinin Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çektiği bayrak fotoğrafları yer aldı.

Vali Ali Çelik, burada yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nda, bir millet için adeta yol haritası çizdiğini söyledi.

İstiklal Marşı'nın, kurtuluş ve var olma mücadelesinin kelimelerle anlatılabilecek en özgün ifade biçimi olduğunu belirten Çelik, "İstiklal Marşı, Mehmet Akif'in dizelerinde bize bırakılan bir miras. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar olacağına ilişkin bir vesikanın ta kendisi. İçinde barındırdığı kelimelerin hem manası hem de göstermiş olduğu yol haritası da bize yüklenen ayrıca bir sorumluluk. Bu sorumluluk hem birey olarak hem de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kemiklerine kadar herkes hissetmeli. Bugün özellikle sivil toplum örgütlerimizin yapmış olduğu bu etkinlik ayrıca kıymetli."

Belediye Başkanı Alim Işık da İstiklal Marşı'nın dünyaya Türkiye Cumhuriyeti kuruluş mührünün vurulduğu bağımsızlık sembolü olduğunu vurguladı.

Sergi, 19 Mart Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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