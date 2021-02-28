Kütahya'da balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
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Kütahya'da balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

28.02.2021 16:07 | Son Güncelleme: 28.02.2021 16:10
Kütahya'da balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Kütahya'nın Simav ilçesinde apartmanın 4'üncü katından düşen kişi yaşamını yitirdi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde apartmanın 4'üncü katından düşen kişi yaşamını yitirdi.

Kekliktepe Mahallesi'nde bir apartmanın 4'üncü katında ikamet eden Ramazan Arman (83), henüz belirlenemeyen nedenle balkondan beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekibince Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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