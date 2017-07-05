Kütahya'da Bal Ormanları

Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, devlet ormancılığından millet ormancılığına geçişin en önemli halkalarından birini oluşturan bal ormanlarının, vatandaşlara kazanç sağladığını bildirdi.



Kayım, gazetecilere yaptığı açıklamada, arıcılığın ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının yanı sıra, orman köylüsüne ekonomik kaynak sağlanması açısından kurulan bal ormanlarının amacına ulaştığını söyledi.



Gediz ilçesinde, 2012 yılında toplam 45 hektar alan üzerine kurulan Çukur ören Köyü sınırlarında yer alan bal ormanının arılara ev sahipliği yaptığını aktaran Kayım, şunları kaydetti:



"Ağaçlandırma çalışmalarında, akasya, mahlep, zerdali, badem, iğde, servi olmak üzere toplam 12 bin 530 adet fidan dikilen bal ormanına ayrıca 24 bin adet badem tohumu ocaklar halinde ekildi. Çevresi dikenli tel ihatası ile koruma altına alınan bal ormanının su ihtiyacı yakınından akan dere ve civar çeşmeler ile karşılanıyor. Çukurören Bal Ormanı'nda dikilen fidanların yanı sıra zengin nektar kaynağı olan Murat Dağı florası da bütün cömertliğini her an sergileyerek, görsel bir şölen sunuyor."



Kayım, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü sınırları dahilinde Domaniç'te 1, Emet'te 1, Gediz'de 2, Kütahya merkezde 5 Simav'da 2 ve Tavşanlı'da 1 adet olmak üzere toplam 12 adet bal ormanının tesis edildiğini, bu yılda 2 adet yeni bal ormanının tesis edilmesi planladığını sözlerine ekledi.