Kütahya'da azot üretim tesisinde patlama 1 yaralı

Kütahya'da azot üretim tesisinde patlama 1 yaralı

Kütahya'da azot üretim tesisinde patlama 1 yaralıKütahya'da azot üretim tesisinde amonyak yüklü siloda patlama meydana geldi.

Kütahya'da azot üretim tesisinde patlama 1 yaralı
Kütahya'da azot üretim tesisinde amonyak yüklü siloda patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiperin bölgedeki çalışmaları sürerken, kimyasal madde nedeniyle bölgedeki herkese maske dağıtıldı.

Kaynak: DHA
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