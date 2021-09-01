Kütahya'da Azerin konseri
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Kütahya'da Azerin konseri

Kütahya'da Azerin konseri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Kütahya Belediyesi'nin yaz etkinlileri, Azerin konseri ile sona erdi.

Kütahya Belediyesi'nin yaz etkinlileri, Azerin konseri ile sona erdi.

Belediye önünde sahne alan Azerbaycan doğumlu ünlü sanatçı Azerin sahnede sevilen eserlerini seslendirdi. 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısı konserine son veren Azerin'i protokol ve dinlemeye gelen Kütahyalılar ayakta alkışladı.

Konser etkinliğimize Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Garnizon Komutanı Hava Tuğg. Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Vali Yardımcısı Mustafa Güney, MHP İl Başkanı Selçuk Alıç, MHP Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, daire müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konser sonrasında Belediye Başkanı Işık, protokol mensupları sahneye çıkarak sanatçı Azerin'e günün anısına çini tabak hediye etti. Başkan Işık, yaptığı teşekkür konuşmasında, "İki devlet bir milletin ortak sesi Azerin'i hep birlikte dinledik. Yüreğine ve sesine sağlık. Böyle bir anlamlı günde, kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya'da, kültür ve sanatın başkenti ilimizde bize güzel bir gece yaşattı. kendisine ve sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya'da Azerin konseri
Kütahya'da Azerin konseri
Kütahya'da Azerin konseri
Kütahya'da Azerin konseri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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