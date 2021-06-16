Kütahya'da aydınlatma demirlerini çalan 2 hırsız yakalandı
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Kütahya'da aydınlatma demirlerini çalan 2 hırsız yakalandı

Kütahya'da aydınlatma demirlerini çalan 2 hırsız yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da bir işyerinden aydınlatma demirlerini çalan 2 şüpheli araçlarıyla kaçarken polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Kütahya'da bir işyerinden aydınlatma demirlerini çalan 2 şüpheli araçlarıyla kaçarken polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Kütahya-Eskişehir yolu üzerindeki bir iş yerinden araçla gelerek aydınlatma demirlerini çalan 2 şüpheli, araçlarıyla kaçarken Fuatpaşa Mahallesi Keresteciler Caddesi üzerinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan araç içerisindeki C.K. (30) ve S.I. (35) isimli şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatılırken, çalınan aydınlatma demirleri iş yeri sahibine teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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