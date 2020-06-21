Kütahya'da Ayasofya'nın ibadete açılması için imza kampanyası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kütahya'da Ayasofya'nın ibadete açılması için imza kampanyası

Kütahya'da Ayasofya'nın ibadete açılması için imza kampanyası Kütahya Birlik Vakfı Kütahya Şubesi, Ayasofya Camii'nin ibadete açılması için imza kampanyası başlattı.

21.06.2020 03:40 | Son Güncelleme: 21.06.2020 03:54

Kütahya'da Ayasofya'nın ibadete açılması için imza kampanyası

KÜTAHYA - Kütahya Birlik Vakfı Kütahya Şubesi, Ayasofya Camii'nin ibadete açılması için imza kampanyası başlattı.

Sevgi Yolu girişinde stant açan vakıf üyeleri, halkın kampanyaya yoğun ilgi gösterdiğini ifade ettiler.

Ayasofya Camii'nin İstanbul'un kalbi olduğunu belirten Birlik Vakfı Kütahya Şube Başkanı Ali İhsan Özdemir, "İstanbul'un fethinin 2 boyutu vardır. Birinci boyutu maddi kısmıdır. Bu coğrafyanın fethidir, mekanın fethidir. Cennet mekan Ulubatlı Hasan'ın burca diktiği sancak bunun timsalidir. İstanbul'un fethinin ikinci kısmı ise manevi fetihtir. Manevi fetih o coğrafyanın hak ile buluşması, İslam ile şereflenmesi demektir. Manevi fethin mührü ise atamız Fatih Sultan Mehmet Han'ın Ayasofya'yı camiye dönüştürmesi ile tamamlanmıştır. Ayasofya İstanbul'un kalbidir. Ayasofya fethin hafızası, fatihin hatırasıdır. Ayasofya'yı ibadete açmamak bir manada fethi inkar etmek, fethi durdurmaktır. Fethin meşruiyetini inkar etmektedir. Ayasofya'yı ibadete açmamak Bizans uzantılarını mutlu etmektir.Bu ızdırap 85 yıldır devam etmektedir. Fatihan'ın ruhlarını ıstırap içinde bırakmak demektir. Ayasofya'yı ibadete açmamak Bizans uzantılarına umut vermek fatihin Ayasofya'yı ibadete açmamak cennet mekan fatih sultan Mehmet Han'ın vasiyetini görmezden gelmek yok saymak, inkar etmektir. Bizans uzantılarının ricalarını hatırlarını atam fatihin vasiyetinden üstün tutmaktır. torunlarını umutsuzluğa, karamsarlığa itmektir" diye konuştu.

Özdemir, imza kampanyasının bir hafta süreceğini ve toplanan imzaların yetkililere teslim edileceğini sözlerine ekledi.

Milletvekili İshak Gazel: "Ayasofya camidir"

İmza Kampanyasına TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel de destek verdi.Gazel, yaptığı açıklamada, "Bilindriği gibi, Ayasofya için bir süreç işliyor. Danıştay'da işleyen ve Temmuz ayında neticelenecek olan bir süreç var. Ona göre de Cumhurbaşkanımız bu konuda gerekenin yapılacağını ifade ettiler. Bizim gönlümüzün Ayasofyanın ibadede açılmasıdır. Çünkü mabet olarak inşa edilmiş bir bina. Müslüman nüfusun yoğun olduğunu İstanbul'da buranın cami olarak kullanılmalıdır" ifadelerini kulandı.

Kütahya'da Ayasofya'nın ibadete açılması için imza kampanyası

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı Haber
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Haber
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Koyun otlatmaya giden çoban nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanı fotoğrafladı Haber
Koyun otlatmaya giden çoban nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanı fotoğrafladı
Yargıtay'dan emsal karar: Senedin geçerli olması için imza yeterli Haber
Yargıtay'dan emsal karar: Senedin geçerli olması için imza yeterli
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi Haber
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor Haber
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı: İtibar etmeyin
İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı: İtibar etmeyin
Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı
Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Yasmin Erbil, göğsünün altındaki beni paylaştı
Yasmin Erbil, göğsünün altındaki beni paylaştı
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı
Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi
Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi
Sosyal mesafeyi hiçe sayan okul müdürünün konuşma yapma hevesi, velileri çileden çıkardı
Sosyal mesafeyi hiçe sayan okul müdürünün konuşma yapma hevesi, velileri çileden çıkardı
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Koronadan ölen ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
Koronadan ölen ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin...
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TV kanalı talimatı! 3 ülkenin ortaklığıyla İstanbul'da kurulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TV kanalı talimatı! 3 ülkenin ortaklığıyla İstanbul'da kurulacak
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan Çinlinin mesanesi patladı
10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan Çinlinin mesanesi patladı
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü
Merkez Bankası, vatandaşın kredi talebinin karşılanması için bankalara esneklik getirdi
Merkez Bankası, vatandaşın kredi talebinin karşılanması için bankalara esneklik getirdi
Leicester City, deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı
Leicester City, deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Fuat Oktay Fahrettin Koca Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Emre Kınay Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Fatih Terim Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla Lgs Kaza Bodrum Beşiktaş
Şu an buradasınız: Kütahya'da Ayasofya'nın ibadete açılması için imza kampanyası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 04:26:05. #1.14#
title