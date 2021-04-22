Kütahya'da ayakkabı kutusu ve çantada uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kütahya'da ayakkabı kutusu ve çantada uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

Kütahya'da ayakkabı kutusu ve çantada uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Güncel

Kütahya'da bir araçta 588 gram kokain ele geçirildi.

Kütahya'da bir araçta 588 gram kokain ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlenen 2 aracı takibe alarak Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durdurdu.

Araçlardan birinde Ş.Ç'nin yanında bulunan ayakkabı kutusunun içinde 478 gram, diğer araçtaki A.K'nin çantasında da 110 gram kokain bulundu.

Uyuşturucu kuryesi olduğu tahmin edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

Uyuşturucu krizine giren genç kız ortalığı birbirine kattı, annesi ise fenalık geçirdi
Uyuşturucu krizine giren genç kız ortalığı birbirine kattı, annesi ise fenalık geçirdi
Yıl sonuna kadar evcil hayvanına mikroçip taktırmayanlara 10 bin lira ceza kesilecek
Yıl sonuna kadar evcil hayvanına mikroçip taktırmayanlara 10 bin lira ceza kesilecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Engin Altay Vedat Bilgin Vladimir Putin Mustafa Şentop
Magazin Hadise Cansu Dere Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Fatih Terim Yılmaz Vural Fırat Aydınus Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kütahya'da ayakkabı kutusu ve çantada uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 11:31:58. #1.16#

title