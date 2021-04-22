Kütahya'da ayakkabı kutusu ve çantada uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
Kütahya'da bir araçta 588 gram kokain ele geçirildi.
Kütahya'da bir araçta 588 gram kokain ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlenen 2 aracı takibe alarak Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durdurdu.
Araçlardan birinde Ş.Ç'nin yanında bulunan ayakkabı kutusunun içinde 478 gram, diğer araçtaki A.K'nin çantasında da 110 gram kokain bulundu.
Uyuşturucu kuryesi olduğu tahmin edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin