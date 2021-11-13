Kütahya'da ayakkabı içine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Kütahya'da ayakkabı içine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Haberler | Yerel

Kütahya'da ayakkabı içine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi Kütahya'da yol kontrol noktasında bir şüphelinin ayakkabısı içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir girişindeki yol kontrol noktasında M.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da ayakkabı içine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

KÜTAHYA - Kütahya'da yol kontrol noktasında bir şüphelinin ayakkabısı içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir girişindeki yol kontrol noktasında M. A. isimli şüpheliye ait torbada bulunan bir çift ayakkabıdan birinin içerisine zulalanmış 63.62 gram uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kütahya'da ayakkabı içine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da ayakkabı içine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da ayakkabı içine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Son Dakika Haberleri

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