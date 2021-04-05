Kütahya'da Avukatlar Günü törenle kutlandı

Kütahya'da, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kütahya'da, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kütahya Baro Başkanı Ahmet Atam, adliye binasındaki törende yaptığı konuşmada, savunmanın, insanlığın en kadim mesleklerinden biri olduğunu söyledi.

Avukatlar olarak hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ve aksaklıklarla mücadele etmek zorunda olduklarını belirten Atam, şöyle devam etti:

"Hukuk devleti mücadelesinde ve hukukun üstünlüğünün tesis edilmesinde etkin bir rol oynadığımızın ve gücümüzün farkında olmalıyız. Avukatlar olmazsa adalette tam anlamıyla sağlanamaz, hukukun üstünlüğü de olmaz, yargı bağımsızlığından da söz edilemez. Hukuk devletinin, adil yargılanma duygusunun ve toplumsal barışın sağlanması güçlü, cesur ve bağımsız bir savunma mesleğinin gücüyle orantılıdır."

Atam, en önemli görevlerinden birinin hukukun üstün tutularak keyfiliklerin önlenmesi olduğunu aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan