Kütahya'da asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı Kütahya'da sosyal medya üzerinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili asılsız paylaşımda bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

Kütahya'da sosyal medya üzerinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili asılsız paylaşımda bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

Kentteki doktorların, savcıların ve iki hastanenin karantina altına alındığına dair sosyal medyadan asılsız paylaşım yapılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.

Söz konusu paylaşımı yaptığı belirlenen S.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelinin ifadesinde, paylaşımlardan haberdar olmadığını ve sosyal medya hesabının çalındığını iddia ettiği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen S.Ö. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, incelenmek üzere şüphelinin cep telefonuna el konulduğu belirtildi.

Kaynak: AA