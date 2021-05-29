Kütahya'da asfalt ve yol çalışması

Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Belediyesi'nin Okmeydanı Mahallesi'nde yürüttüğü üstyapı çalışmalarını inceledi.

Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Belediyesi'nin Okmeydanı Mahallesi'nde yürüttüğü üstyapı çalışmalarını inceledi.

Kış şartları nedeniyle tahrip olan, asfalt bütünlüğü bozulan yollarda Kütahya Belediyesi tarafından yürütülen yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, çalışmaları gerçekleştiren saha ekibinden bilgi alıp, işlerinde kolaylıklar diledi.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Okmeydanı Mahallesi Radar Caddesi'nde ve bağlantılarında yol tesfiyesi, deforme olan yolların asfaltının sökülmesi, zemin düzenleme ve sıcak asfalt serim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı