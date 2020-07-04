Kütahya'da arkadaşlarıyla ava giden kişi silahla vurularak öldü
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde arkadaşlarıyla domuz avına giden kişi, silahla vurularak öldü.
04.07.2020 15:19 | Son Güncelleme: 04.07.2020 16:12
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde arkadaşlarıyla domuz avına giden kişi, silahla vurularak öldü.
Karaağıl köyünde yaşayan Mehmet Ali Ceylan (49), bahçelerdeki ürünlere zarar veren domuzları avlamak için arkadaşlarıyla Yılanlı Çağıl Deresi mevkisine gitti.
Ceylan ve arkadaşları ayrılarak domuz sürüsünün peşine düştü.
Bir süre sonra Ceylan'ı yerde hareketsiz gören arkadaşları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ceylan'ın silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.
Av sırasında vurulduğu tahmin edilen Ceylan'ın, 5 arkadaşı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA