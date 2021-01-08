Kütahya'da arkadaşlar arasında bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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Kütahya'da arkadaşlar arasında bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

08.01.2021 10:25 | Son Güncelleme: 08.01.2021 10:28
Kütahya'da arkadaşlar arasında bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Kütahya'da birlikte içki içen iki arkadaş arasında çıkan kavgada, 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Kütahya'da birlikte içki içen iki arkadaş arasında çıkan kavgada, 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Sultanbağı Mahallesi Gediz Caddesi'ndeki bir evde S.B. (24) ile Furkan A. (25) içki içtikleri sırada aralarında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda S.B, arkadaşı Furkan A'yı bıçakla karnından ve bacağından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Hastanesine kaldırılan Furkan A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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