Kütahya'da aranan şüphelilere yönelik operasyon

24.10.2019 10:38

Kütahya'da bazı suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan kişilere yönelik önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama verilen M.A.Ö. ile zimmet suçundan aranan Ö.H. gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: AA