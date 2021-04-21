Kütahya'da aranan bin 342 kişi yakalandı
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Kütahya'da aranan bin 342 kişi yakalandı

Kütahya'da aranan bin 342 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da 2021 yılının ilk 15 haftasında yapılan çalışmalarda polis sorumluluk bölgesinde 770, jandarma sorumluluk bölgesinde 572 olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam bin 342 kişi yakalandığı bildirildi.

Kütahya'da 2021 yılının ilk 15 haftasında yapılan çalışmalarda polis sorumluluk bölgesinde 770, jandarma sorumluluk bölgesinde 572 olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam bin 342 kişi yakalandığı bildirildi.

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, jandarma ve polis sorumluluk bölgelerinde yapılan çalışmalar neticesinde, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında 14, 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu'na muhalefetten 12, borçlunun ödeme şartını ihlal suçundan 71, cinsel suçlardan 15, dolandırıcılık suçundan 33, hakaret suçundan 24, hırsızlık suçundan 96, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan 12, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 16, konut dokunulmazlığını ihlalden 6, mala zarar verme suçundan 18, adam öldürme suçundan 9, sahtecilik suçundan 11, tehdit suçundan 38, yağma suçundan 17, yaralama suçundan 116, 589 yoklama kaçağı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefetten 6, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten 7, tefecilik suçundan 4, terör suçlarından 22, siber suçlardan 5, uyuşturucu suçlarından 40, diğer suçlardan 170 kişi olmak üzere hakkında yakalama kararı bulunan toplam bin 342 kişi yakalandı. - KÜTAHYA

Kütahya'da aranan bin 342 kişi yakalandı
Kütahya'da aranan bin 342 kişi yakalandı
Kütahya'da aranan bin 342 kişi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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