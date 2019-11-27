Kütahya'da aranan 9 şüpheli yakalandı
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Kütahya'da aranan 9 şüpheli yakalandı

Kütahya'da, haklarında yakalama kararı giyen ve bazıları çeşitli suçlardan hüküm giyen 9 kişi yakalandı.

27.11.2019 15:27 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:32
Kütahya'da aranan 9 şüpheli yakalandı

'da, haklarında yakalama kararı giyen ve bazıları çeşitli suçlardan hüküm giyen 9 kişi yakalandı.


Kütahya İl Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Simav, Gediz ve Altıntaş ilçelerinde belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi.


Operasyonlarda, bir çok suçlardan aranan, 6 ay ile 12 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılanların da aralarında olduğu 9 şahıs gözaltına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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