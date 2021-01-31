Kütahya'da aranan 8 kişi yakalandı

KÜTAHYA'da polis ekiplerinin düzenlediği 'Güven ve Huzur Operasyonu'nda haklarında yağma, hırsızlık ve fuhuş gibi çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 8 şüpheli gözaltına alındı.