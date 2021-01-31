Kütahya'da aranan 8 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kütahya'da aranan 8 kişi yakalandı

31.01.2021 12:20 | Son Güncelleme: 31.01.2021 12:23
Kütahya'da aranan 8 kişi yakalandı

KÜTAHYA'da polis ekiplerinin düzenlediği 'Güven ve Huzur Operasyonu'nda haklarında yağma, hırsızlık ve fuhuş gibi çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 8 şüpheli gözaltına alındı.

KÜTAHYA'da polis ekiplerinin düzenlediği 'Güven ve Huzur Operasyonu'nda haklarında yağma, hırsızlık ve fuhuş gibi çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından şüphelilerin adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ile ilçelerde aranan şahıslara yönelik 'Güven ve Huzur operasyonu' düzenlendi. Operasyon kapsamında haklarında yağma, çalıntı mal satın alma, hırsızlık, fuhuş, fuhşa aracılık suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan 8 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.


Kütahya'da aranan 8 kişi yakalandı
Kütahya'da aranan 8 kişi yakalandı
Kütahya'da aranan 8 kişi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özgür Özel Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Ebru Yaşar Feyza Aktan Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Mehmet Topal Ünal Karaman Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Mart Futbol Ankara Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kütahya'da aranan 8 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 12:28:41. #1.16#
title