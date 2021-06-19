Kütahya'da aranan 23 şahıs yakalandı, 19'u tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda aranan 23 şahsın yakalandığı, şahıslardan 19'unun tutuklandığı bildirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda aranan 23 şahsın yakalandığı, şahıslardan 19'unun tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre,12-18 Haziran 2021 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan hapis cezasına hükümlü 12 kişi ve Gıyabi Tutuklama Müzekkeresi bulunan 4 kişi olmak üzere yakalanan toplam 23 kişinin adli makamlara sevkleri neticesinde 4 şahıs serbest bırakılırken, 19 şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı