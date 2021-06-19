Kütahya'da aranan 23 şahıs yakalandı, 19'u tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kütahya'da aranan 23 şahıs yakalandı, 19'u tutuklandı

Kütahya'da aranan 23 şahıs yakalandı, 19'u tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda aranan 23 şahsın yakalandığı, şahıslardan 19'unun tutuklandığı bildirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda aranan 23 şahsın yakalandığı, şahıslardan 19'unun tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre,12-18 Haziran 2021 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan hapis cezasına hükümlü 12 kişi ve Gıyabi Tutuklama Müzekkeresi bulunan 4 kişi olmak üzere yakalanan toplam 23 kişinin adli makamlara sevkleri neticesinde 4 şahıs serbest bırakılırken, 19 şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Taşa yazılan istismara jet iddianame! Detaylar tüyler ürpertti, işte sanık için istenen ceza
Taşa yazılan istismara jet iddianame! Detaylar tüyler ürpertti, işte sanık için istenen ceza
''İnsanlık ölmüş'' yazan mezar ekipleri alarma geçirdi! Bir esnafın sosyal medya için yaptığı ortaya çıktı
''İnsanlık ölmüş'' yazan mezar ekipleri alarma geçirdi! Bir esnafın sosyal medya için yaptığı ortaya çıktı
Teyzesinin evinde yakaladığı adamı soyup döve döve senet imzalattırdı: Bu iş namus meselesi
Teyzesinin evinde yakaladığı adamı soyup döve döve senet imzalattırdı: Bu iş namus meselesi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Boris Johnson Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Emel Sayın Enis Arıkan Aleyna Tilki Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Gareth Bale Burak Yılmaz Yiğit Şardan Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kütahya'da aranan 23 şahıs yakalandı, 19'u tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 11:37:50. #1.16#

title