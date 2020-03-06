Kütahya'da aranan 11 şüpheli ve hükümlü yakalandı

06.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:10

Kütahya'da haklarında yakalama kararı olan ve bazıları çeşitli suçlardan hüküm giyen 11 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezi ve bazı ilçelerde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, "hırsızlık" ve başka suçlardan aranan, 6 ay ila 8 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılanların da aralarında olduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişiler tutuklandı.

Kaynak: AA