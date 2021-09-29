Polisten kaçan şüphelinin trafik kazası sonucu öldüğü belirlendi - Haberler
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Polisten kaçan şüphelinin trafik kazası sonucu öldüğü belirlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Polisten kaçan şüphelinin trafik kazası sonucu öldüğü belirlendi

Kütahya'da polisten kaçan şüphelinin, vücudunda kurşun izine rastlanmadığı, şahsın trafik kazası sonucu hayatını kaybetti belirlendi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da polisten kaçan şüphelinin, vücudunda kurşun izine rastlanmadığı, şahsın trafik kazası sonucu hayatını kaybetti belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Vefa Mahallesi'ndeki eğlence mekanları önünde bir şüphelinin tabancayla havaya ateş açtığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin geldiğini gören şüpheli, 43 ABH 891 plakalı otomobiliyle kaçtığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 38 yaşındaki işsiz Bayram Türker olduğu belirlenen otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini tespit edildi. Ceset, otopsi için Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na götürüldü. - KÜTAHYA

Polisten kaçan şüphelinin trafik kazası sonucu öldüğü belirlendi

Polisten kaçan şüphelinin trafik kazası sonucu öldüğü belirlendi

Polisten kaçan şüphelinin trafik kazası sonucu öldüğü belirlendi

Polisten kaçan şüphelinin trafik kazası sonucu öldüğü belirlendi

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