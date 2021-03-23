Kütahya'da araç sayısı 216 bin 208 oldu
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Kütahya'da araç sayısı 216 bin 208 oldu

23.03.2021 12:58 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:04
Kütahya'da araç sayısı 216 bin 208 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2021 yılı Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistik verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2021 yılı Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistik verilerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre, Kütahya'da geçen ay toplam 3 bin 461 araç devri yapılırken, il genelinde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya oranla 605 artışla 216 bin 208 oldu.

TÜİK verilerine göre Kütahya'da 2021 Şubat ayında 2 bin 190 otomobil,103 minibüs, 28 otobüs, 520 kamyonet, 116 kamyon, 141 motosiklet, 356 traktör ve 7 özel amaçlı taşıt devri yapıldı.

Kütahya ili genelindeki motorlu kara taşıtlarının 107 bin 697'si otomobil, 3 bin 796'sı minibüs, bin 815'i otobüs, 27 bin 671'i kamyonet, 7 bin 226'sı kamyon, 32 bin 447'si motosiklet, 34 bin 717'si traktör, 569'u ise özel amaçlı taşıttan oluşuyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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