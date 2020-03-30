Kütahya'da araç sayısı 211 bin 120 oldu Kütahya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı şubat ayı sonu itibarıyla 211 bin 120 oldu.

Kütahya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı şubat ayı sonu itibarıyla 211 bin 120 oldu.

TÜİK Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kütahya il genelinde bulunan motorlu kara taşıtlarının; 105 bin 584'ü otomobil, 9 bin 908'i minibüs, bin 84'si otobüs, 27 bin 081'i kamyonet, 7 bin 092'si kamyon, 30 bin 841'i motosiklet, 34 bin 271'i traktör ve 501'i de özel amaçlı taşıttan oluşuyor.

Şubat 2020 döneminde Kütahya'da 5 bin 757 taşıt satışı yapıldı. Şubat ayında yapılan devri yapılan taşıtların 4 bin 222'si otomobilerden, bin 535'i ise diğer motorlu kara taşıtlarından oluştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA