Kütahya'da apartman dairesinde kumar oynayan 19 kişiye para cezası uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kütahya'da apartman dairesinde kumar oynayan 19 kişiye para cezası uygulandı

Kütahya'da apartman dairesinde kumar oynayan 19 kişiye para cezası uygulandı
Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Güncel

Kütahya'da kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 19 kişiye idari para cezası verildi.

Kütahya'da kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 19 kişiye idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ali Paşa Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 19 kişi hakkında 72 bin 591 liralık ceza tutanağı düzenledi.

İki şüpheli hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Zanlıların, polis ekiplerine yakalanmamak için binanın çevresine güvenlik kamerası yerleştirdiği belirlendi.

Daire, Kütahya Belediyesi zabıta görevlilerince mühürlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, cami provokasyonu sonrasında emekliliğini istedi
Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, cami provokasyonu sonrasında emekliliğini istedi
Polisi şaşkına çeviren kumar baskını
Polisi şaşkına çeviren kumar baskını
4 şehir arasında sanayi dayanışması! İmzalar atıldı
4 şehir arasında sanayi dayanışması! İmzalar atıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Burak Sergen Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Diego Salih Uçan Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Kayaalp
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kütahya'da apartman dairesinde kumar oynayan 19 kişiye para cezası uygulandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 11:25:45. #1.14#

title