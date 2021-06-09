Kütahya'da altyapı çalışmaları

Kütahya Belediyesi, vatandaşlara sağlıklı ve güvenli altyapı temin etmek için çalışmalarına devam ediyor.

Kütahya Belediyesi, vatandaşlara sağlıklı ve güvenli altyapı temin etmek için çalışmalarına devam ediyor.

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, Parmakören Mahallesi'nde çalışmaz durumdaki kanalizasyon hatlarını yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Ayrıca Bahçelievler Mahallesi'nde de yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları ile Yenibosna Mahallesi Kimyacılar Sitesi'nde kanalizasyon hattı yapım işlerinin sürdüğü belirtildi.

Ekipler, asfalt kaplaması yapılan bölgelerde ızgara ve rögar kapağı montaj çalışmalarına da yapıyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı