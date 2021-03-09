Kütahya'da "Akıllı Ulaşım Uygulaması Projesi" başlıyor
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Kütahya'da "Akıllı Ulaşım Uygulaması Projesi" başlıyor

09.03.2021 15:55 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:58
Kütahya'da

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, kentte şehir içi toplu ulaşımda başlayacak yeni uygulamayla, yaşanan sıkıntıların giderilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, kentte şehir içi toplu ulaşımda başlayacak yeni uygulamayla, yaşanan sıkıntıların giderilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Işık, belediye hizmet binası önünde oluşturulan işlem merkezinde yaptığı açıklamada, yeni uygulamayla vatandaşların 4 ayrı şekilde bilet kullanarak ulaşım sağlayabileceğini söyledi.

Ulaşım için kullanılan eski kartların güncelleme işlemlerinin sürdüğünü belirten Işık, şöyle devam etti:

"Kartların değiştirilmesiyle ilgili herhangi bir ücret alınmayacak. Yeni kart çıkartacak vatandaşlarımızdan 10 lira ücret bedeli alınacak. Eski kartlardaki kontörler devam edecek. Birkaç yöntemle otobüslerimizde ulaşım hizmetlerinden yararlanmak mümkün olacak. Günlük bilet almak isteyenlere, karekod uygulamasıyla tek biniş bileti bu merkezden verilecek. Daha önce anlaşma yapılan bayilerde de aynı sistem devam edecek. Eski kartlar kişiye özgü hale getirilecek ve içindeki krediyi kullanabilecek."

Belediye Başkanı Işık, vatandaşların kredi kartını okutarak ve cep telefonundan karekod okutularak da otobüse binebileceklerini aktardı.

Görme engelliler için de sistem geliştirdiklerini duyuran Işık, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ilk kez Kütahya'da mesaj sistemi ile hangi dakikada, hangi durakta, hangi otobüsün geleceği, görme engelli vatandaşlarımıza bildirilecek. Görme engelli vatandaşlarımız telefonlarına yükleyecekleri bir uygulama ile inecekleri durağı kendisine haber veren bir mesaj alabilecekler. En önemlisi buydu. Bu hizmetleri, Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü personeli ile vereceğiz. Toplanan paranın kontrolü Kütahya Belediyesinin uhdesinde olacak. Geçmişte yaşanan birçok sorunun sonuna geldik. Nisan ayı ile sorunsuz bir toplu taşımaya başlayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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